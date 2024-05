Targa al Vestuti per Di Ba e don Mario Saracino

Una data impressa per sempre nell’animo di ogni tifoso granata, un uomo ed un atleta che ha lasciato un segno profondo nella storia della U.S. Salernitana 1919, un ricordo che mai come oggi diventa esortazione ad andare avanti e non mollare mai. Mercoledì 29 maggio con inizio alle ore 18, presso il Donato Vestuti di Salerno si terrà la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata ad Agostino Di Bartolomei, per sempre il capitano di quella squadra che conquistò il 3 giugno 1990 una storica promozione in serie B dopo 25 anni di attesa. Un’altra targa Mario Saracino, salernitano purosangue che per oltre 40 anni ha dedicato al colore granata la sua carriera di calciatore prima e allenatore delle giovanili poi.