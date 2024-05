Salerno: Piazza della Libertà, identificati autori dell’aggressione

Sono stati identificati i responsabili dell’aggressione ai danni di un sedicenne avvenuta nei giorni scorsi in Piazza della Libertà a Salerno. A risalire agli autori del gesto sono stati i carabinieri della compagnia di Salerno, diretti dal maggiore Antonio Corvino. L’episodio, di cui si parla tanto nelle ultime ore dopo la segnalazione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha destato scalpore e preoccupazione nell’opinione pubblica. I protagonisti delle violenze sono dei minorenni che hanno pestato il 16enne in Piazza della Libertà dove, come assicura il Comune di Salerno, è in corso l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza. Ieri sera ci sono stati controlli interforze in Piazza della Libertà ma anche su tutto il lungomare, il trincerone e in altre zone frequentate dai giovani, come via Roma e il centro storico. Le forze dell’ordine sono impegnate per combattere e prevenire gli episodi di violenza che riguardano i ragazzi, spesso anche minorenni.