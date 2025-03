Tar, l’Arus blocca l’appalto. Si decide il 12 aprile

L’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport ha consegnato ai giudici del Tar «la sospensiva» della stipula del contratto per l’appalto allo steadio Arechi e quello del Volpe. Si è conclusa così l’udienza davanti al tar di Salerno per la richiesta, in via cautelare, della ditta Matarrese, seconda classificata, contro l’aggiudicazione dell’appalto alla Energos. La mossa dell’Arus ha permesso di guadagnare tempo nella decisione del Tar che ha fissato per il 12 aprile dove si entrerà nel merito dello stesso ricorso. Per il momento dunque tutto bloccato dalla carta bollata.