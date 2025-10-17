Tangenziale Salerno,, Mariconda: da lunedì le limitazioni al traffico

Prosegue l’intervento di manutenzione programmata sul ponte di sovrappasso dello svincolo di Mariconda, lungo la Tangenziale di Salerno al km 60,100. Per consentire l’esecuzione dell’ultima fase dei lavori, da lunedì 20 ottobre saranno attive limitazioni alla circolazione.

Le operazioni – che si concluderanno entro il mese di dicembre – riguarderanno la sostituzione della barriera spartitraffico centrale con relativo cordolo, il rifacimento della pavimentazione e la nuova segnaletica. Per tutta la durata del cantiere è previsto il restringimento delle corsie sulle rampe di svincolo, sia in entrata che in uscita.

La prima fase dell’intervento, già completata, ha interessato l’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza, il risanamento corticale delle strutture, la protezione superficiale del ponte, l’installazione dei nuovi giunti di dilatazione e il potenziamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 1 milione di euro, rientra nel piano di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria salernitana.