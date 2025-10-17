De Luca: Tra 10 giorni lavori alla Curva Nord

Entro una decina di giorni partiranno anche i lavori di demolizione dello Stadio Arechi». De Luca ha anticipato che nella giornata di giovedì è stata ottenuta la deroga richiesta alla Figc per ridurre il numero dei tifosi ospiti. «La curva nord sarà parzialmente demolita, intervento necessario per candidare lo stadio Arechi tra i cinque impianti che ospiteranno gli Europei del 2032. Credo che, al Sud, sarà l’unico stadio realmente pronto, al di là delle chiacchiere. Poi avremo il nuovo Volpe – ha spiegato l’ex sindaco di Salerno –