De Luca: Tra 10 giorni lavori alla Curva Nord - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

De Luca: Tra 10 giorni lavori alla Curva Nord
Tangenziale Salerno,, Mariconda: da lunedì le limitazioni al traffico
Israele cambia nome a operazione a Gaza. Hamas consegna corpo di un altro ostaggio
Ranucci, dall’esplosione alle indagini: “Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce”
Salernitana

De Luca: Tra 10 giorni lavori alla Curva Nord

  • Ottobre 18, 2025
  • 0
  • 91
  • 1 Min Read
De Luca: Tra 10 giorni lavori alla Curva Nord

Entro una decina di giorni partiranno anche i lavori di demolizione dello Stadio Arechi». De Luca ha anticipato che nella giornata di giovedì è stata ottenuta la deroga richiesta alla Figc per ridurre il numero dei tifosi ospiti. «La curva nord sarà parzialmente demolita, intervento necessario per candidare lo stadio Arechi tra i cinque impianti che ospiteranno gli Europei del 2032. Credo che, al Sud, sarà l’unico stadio realmente pronto, al di là delle chiacchiere. Poi avremo il nuovo Volpe – ha spiegato l’ex sindaco di Salerno –

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012