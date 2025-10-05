Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre
Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery
Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor
Salerno, morto di Mario Avallone, storico volto del calcio giovanile
Attualità Campania

Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre

“Dalla Campania mi aspetto un risultato a due cifre. Qui c’e’ voglia di cambiare”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in collegamento telefonico all’assemblea degli iscritti del partito a Castelvolturno. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale al completo ha chiesto al segretario regionale Fulvio Martusciello la possibilita’ di esprimere una candidata alle prossime elezioni regionali. La scelta e’ ricaduta sull’attuale assessore al Demanio del Comune, Angela Parente. “Accetto la proposta – ha dichiarato Martusciello – una candidatura che nasce dal territorio e che rappresenta una comunita’”. Tajani ha ribadito “l’impegno del governo per Castelvolturno e per un territorio che ha diritto a essere protagonista del riscatto della Campania”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013