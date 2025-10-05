“Dalla Campania mi aspetto un risultato a due cifre. Qui c’e’ voglia di cambiare”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in collegamento telefonico all’assemblea degli iscritti del partito a Castelvolturno. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale al completo ha chiesto al segretario regionale Fulvio Martusciello la possibilita’ di esprimere una candidata alle prossime elezioni regionali. La scelta e’ ricaduta sull’attuale assessore al Demanio del Comune, Angela Parente. “Accetto la proposta – ha dichiarato Martusciello – una candidatura che nasce dal territorio e che rappresenta una comunita’”. Tajani ha ribadito “l’impegno del governo per Castelvolturno e per un territorio che ha diritto a essere protagonista del riscatto della Campania”.
Post Recenti
- Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre
- Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery
- Sinner, infortunio a Shanghai? Jannik zoppica e si ferma nel match contro Griekspoor
- Salerno, morto di Mario Avallone, storico volto del calcio giovanile
- Rotondi, Cirielli non obbligato a dimettersi
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco