Tajani, mi aspetto un risultato a due cifre

“Dalla Campania mi aspetto un risultato a due cifre. Qui c’e’ voglia di cambiare”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in collegamento telefonico all’assemblea degli iscritti del partito a Castelvolturno. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale al completo ha chiesto al segretario regionale Fulvio Martusciello la possibilita’ di esprimere una candidata alle prossime elezioni regionali. La scelta e’ ricaduta sull’attuale assessore al Demanio del Comune, Angela Parente. “Accetto la proposta – ha dichiarato Martusciello – una candidatura che nasce dal territorio e che rappresenta una comunita’”. Tajani ha ribadito “l’impegno del governo per Castelvolturno e per un territorio che ha diritto a essere protagonista del riscatto della Campania”.