Tabacco, Fedriga: "Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG" - Le Cronache
Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano
Kalinskaya: “Rune ci ha provato 10 volte”. La replica: “Ma quando mai”
Stella Li, almeno 100 marchi cinesi verso il fallimento ma risultati Byd restano solidi
  • Settembre 9, 2025
(Adnkronos) – “Siamo particolarmente orgogliosi per questa giornata che segna la crescita straordinaria dell’Innovation Hub di Bat a Trieste. Fin dall’inizio la multinazionale aveva chiesto che fossero certi i tempi legati a questo importante investimento. In questa prestigiosa occasione possiamo ricordare che il nostro sistema territoriale, guidato dalla Regione, ha saputo rispondere con grandissima tempestività alle richieste di questa realtà che è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commentando l’ampliamento dell'hub di Trieste che prevede 16 nuove linee produttive , un significativo piano di espansione e anche 150 nuove assunzioni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

