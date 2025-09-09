Tabacco, de Petris (Bat Italia): “Con 16 linee a Trieste superati obiettivi piano industriale”

(Adnkronos) – "Siamo passati da quattro linee produttive del Modern Oral, sacchetti di nicotina ad uso orale, a 16 linee produttive del tabacco riscaldato e prodotti Herbal. Siamo andati oltre a quello che era il piano iniziale di dodici linee produttive. Stiamo parlando del prodotto innovativamente più tecnologico che abbiamo in Bat a livello globale che ha guidato la crescita delle nuove categorie in Italia e su cui investiremo e cresceremo tantissimo negli anni a venire". Così Fabio de Petris, Presidente e Amministratore Delegato di Bat Italia, intervenendo, oggi a Trieste, all’inaugurazione della prima di 16 linee produttive nell’A Better Tomorrow Innovation Hub della multinazionale. “In Italia abbiamo creato un unicum a livello globale di partecipazione pubblico-privato – evidenzia de Petris – Generalmente quello che Bat fa è identificare il green field, costruire la factory e poi produrre. Qui invece abbiamo una collaborazione fortissima con Interporto e abbiamo costruito questo Innovation hub in tempi incredibili, 18 mesi”. Bat ha inoltre rinnovato il MoU, il Memorandum d’Intesa siglato con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Un accordo attraverso il quale la multinazionale si impegna ad acquistare tabacco italiano di alta qualità fino a 15mila tonnellate per il triennio 2026-2028. Tornando al fronte produttivo, Bat esporta “la linea del Modern Oral in 14 mercati a livello europeo e abbiamo l'unica realtà produttiva per i Nicotine Replacement Therapy Products (Nrt) qui a Trieste. L'export è destinato principalmente al Canada e Nord Europa. L'idea è quella di estendere poi il footprint di paesi che prenderanno i prodotti dall'Italia, anche per quanto riguarda tabacco riscaldato”, fa sapere. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
