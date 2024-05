Szczesny su Ikwuemesi: ex arbitro in Tv, “Era fallo

possibile calcio di rigore per i campani per presunto fallo di Szczesny su Ikwuemesi. L’episodio è stato rivisto nel commento post partita alla Domenica Sportiva da parte di Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A.

Nel suo intervento mostra le immagini dell’azione incriminata e si dice stupito per la decisione presa in campo dall’arbitro Santoro di far proseguire senza concedere rigore ai granata. “Questo è un contrasto falloso” sottolinea Bergonzi evidenziando soprattutto il secondo contatto tra il portiere polacco e l’attaccante nigeriano che a suo dire meritava l’assegnazione del tiro dagli undici metri. Per Bergonzi si tratta di un errore e lo sottolinea a chiare lettere: “Questo è uno degli errori più grossi sul terreno di gioco di tutto il campionato”.