Don Patriciello, De Luca: mia polemica era verso la Meloni

C’è una grande mistificazione. La mia polemica era contro la Meloni”. Così il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della cerimonia di inaugurazione di alcune strutture sportive all’interno dello stadio Collana di Napoli, ha risposto alla domanda di una giornalista se la polemica con il parroco del Parco Verde a Caivano possa essere considerata chiusa.

“La Meloni ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata. Si chiama politica politicante, cialtroneria. E la mia polemica è nei confronti di questo clima”, ha proseguito De Luca.

“La lotta alla camorra non c’entra niente. C’entra solo la strumentalizzazione che si è fatta di artisti, cantanti e altri”, ha detto aggiungendo “che la lotta alla camorra la si creando lavoro. E chi non può parlare di lotta alla camorra è il governo Meloni che tiene bloccate le risorse da più di un anno”.

“La lotta alla camorra si fa con il lavoro, non con la demagogia e spaccando l”Italia”, ha concluso De Luca.