Bicchielli (Nm), soddisfazione per liste e candidati

“La presenza capillare e diffusa del simbolo di Noi Moderati e di centinaia di nostri candidati negli enti locali che andranno a rinnovo il prossimo 8 e 9 giugno, ad iniziare dalle elezioni regionali del Piemonte, non puo’ che darci grande soddisfazione ed e’ il risultato di un lavoro costante di radicamento del partito sul territorio nazionali che gia’ ci ha visti protagonisti in tutte le elezioni regionali ed amministrative che si sono tenute dopo le elezioni politiche del 2022. Questa significativa espansione testimonia l’ampio consenso e il sostegno che Noi Moderati ha saputo raccogliere, riflettendo la risonanza e l’importanza delle nostre proposte nel dibattito pubblico e politico del Paese. La nostra presenza nella coalizione di centrodestra e’ il frutto di un lavoro meticoloso e della passione di tutti coloro che credono in un approccio ponderato, equilibrato e inclusivo alla politica. Noi moderati e’ parte integrante della coalizione di centrodestra e siamo certi che il nostro risultato sara’ anche questa volta prezioso per i successi del centrodestra”. Lo ha detto Pino Bicchielli, responsabile Enti Locali, a margine di un evento elettorale nella provincia di Salerno per le elezioni europee a sostegno della lista Forza Italia-Noi Moderati.