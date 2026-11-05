SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 5 novembre. I 5 vincono oltre 55mila euro - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Ferrari, nuovo attacco di Hamilton a Leclerc: “È aggressivo” Paolo Bonolis e la dichiarazione social a Carola: “Mi piace molto, è un periodo sereno” In California il governatore Newsom commuta in ergastoli oltre 500 condanne a morte SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 5 novembre. I 5 vincono oltre 55mila euro Atalanta-Kairat Almaty 1-1, Krstovic non basta alla Dea Sanremo 2027, la Gialappa’s Band alla conduzione del ControFestival: l’annuncio di De Martino BellaMa’, Diaco: “Alberto Ravagnani? Quello che ho fatto si chiama giornalismo” Europa League, oggi Az Alkmaar-Juve – Diretta Montorio al Vomano, 24enne scompare nel nulla: l’appello del Comune Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4” Ravagnani, la sessualità raccontata sui social e la privacy invocata in tv: il paradosso dell’ex prete influencer Nazionale, i 31 convocati di Mancini per Francia e Belgio: da Liberali e Cisse a Lontani, le novità Ferrari, nuovo attacco di Hamilton a Leclerc: “È aggressivo” Paolo Bonolis e la dichiarazione social a Carola: “Mi piace molto, è un periodo sereno” In California il governatore Newsom commuta in ergastoli oltre 500 condanne a morte SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 5 novembre. I 5 vincono oltre 55mila euro Atalanta-Kairat Almaty 1-1, Krstovic non basta alla Dea Sanremo 2027, la Gialappa’s Band alla conduzione del ControFestival: l’annuncio di De Martino BellaMa’, Diaco: “Alberto Ravagnani? Quello che ho fatto si chiama giornalismo” Europa League, oggi Az Alkmaar-Juve – Diretta Montorio al Vomano, 24enne scompare nel nulla: l’appello del Comune Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4” Ravagnani, la sessualità raccontata sui social e la privacy invocata in tv: il paradosso dell’ex prete influencer Nazionale, i 31 convocati di Mancini per Francia e Belgio: da Liberali e Cisse a Lontani, le novità
Ultim'ora Nazionale

SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 5 novembre. I 5 vincono oltre 55mila euro

  • Novembre 5, 2026
  • 0
  • 54
  • 2 Min Read
SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 5 novembre. I 5 vincono oltre 55mila euro

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso SuperEnalotto di oggi, giovedì 5 novembre. Centrati cinque punti ‘5’ che si aggiudicano una quota di 55.071,38. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 50,3 milioni di euro. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

La combinazione vincente è: 29 28 51 21 56 17. Numero Jolly 30, numero SuperStar 90. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025