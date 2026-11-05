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Atalanta-Kairat Almaty 1-1, Krstovic non basta alla Dea

  • Novembre 5, 2026
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Atalanta-Kairat Almaty 1-1, Krstovic non basta alla Dea

(Adnkronos) – Il Kairat Almaty blocca l’Atalanta nella terza giornata di Conference League. Alla New Balance Arena finisce 1-1: sono i kazaki a portarsi in vantaggio al 53’ grazie alla rete di Gual, mentre la squadra bergamasca trova il gol del pareggio all’82’ con Krstovic, entrato da poco in campo. Nel finale la Dea prova a cercare la vittoria, senza riuscire però a perfezionare la rimonta. Con questo risultato, la Dea sale a 4 punti nella classifica della League Phase della terza competizione europea. 

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