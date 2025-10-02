Sul treno Napoli–Sapri: 50enne salernitano trovato morto - Le Cronache Cronaca
Sul treno Napoli–Sapri: 50enne salernitano trovato morto
Cronaca

  • Ottobre 2, 2025
Un uomo di circa 50 anni, originario del Salernitano, è stato trovato senza vita a bordo di un treno regionale Napoli–Sapri. La scoperta è avvenuta alla fine della corsa, quando gli ultimi passeggeri hanno notato l’uomo immobile e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.

La Procura di Lagonegro è stata informata dell’accaduto e sul binario è atteso l’arrivo del magistrato di turno per i rilievi. Restano ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno stabilite dagli accertamenti successivi.

