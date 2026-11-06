Sud, Mattarella: “Lo sviluppo del Meridione è interesse dell’Italia’

(Adnkronos) – “Vorrei salutare con grande intensità da lontano Beppe Guzzetti, come lo chiamo da oltre 40 anni, ma vorrei soprattutto ringraziare per quel che abbiamo ascoltato questa mattina, un ampio ventaglio di esperienze e iniziative che intorno all’Acri e intorno al Terzo settore hanno promosso e sviluppato iniziative e prospettive concretamente definite, concretamente percorse, perché, come dicono i quattro verbi della Fondazione così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione. E questo dà una chiave di sviluppo dell’intero Paese: interesse nazionale dell’Italia e quanti lavorano a questo scopo svolgono un compito prezioso nella vita della nostra comunità nazionale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli alla cerimonia per il ventesimo anniversario di ‘Fondazione con il Sud’, nata su iniziativa dell’Associazione Fondazioni bancarie e del Forum per il Terzo settore.

“Per questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- ringrazio il presidente del Consiglio e la Fondazione con il Sud per quanto ha fatto in questi 20 anni attraverso l’impegno di tante persone, che hanno dispiegato con grande generosità e passione. Grazie per quanto fate, grazie per quanto ci avete esposto, detto e presentato”.

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