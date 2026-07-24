Striscione contro De Luca sul Lungomare - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Striscione contro De Luca sul Lungomare
Giffoni Film Festival, Piero De Luca: «I giovani costruiscano il futuro al Sud»
Luca Esposito: Arcygay Sa, basta speculazioni su vita privata
Vasto incendio sul monte Liberatore
Salerno

Striscione contro De Luca sul Lungomare

  • Luglio 24, 2026
  • 0
  • 101
  • 1 Min Read
Striscione contro De Luca sul Lungomare

In serata è c omparso uno Striscione contro De Luca sul Lungomare

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Tommaso D'Angelo
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Tommaso D'Angelo
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017
Primo piano Salerno Cronaca

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017