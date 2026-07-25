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Arrestato in un casolare l’assassino di Luca Esposito

  • Luglio 25, 2026
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Arrestato in un casolare l’assassino di Luca Esposito

Nella nottata odierna, a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio del giornalista Luigi Esposito. Lo stesso era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. Seguirà nella mattinata odierna comunicato della Procura della Repubblica di Salerno

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