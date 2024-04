Stop al numero chiuso in Medicina: Governatore De Luca vince la sua battaglia

Dopo i video virali del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha più volte sollecitato l’abolizione dei test di ingresso per la facoltà di Medicina, arriva lo stop al numero chiuso. Una svolta epocale. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato il testo base per cambiare il sistema d’accesso introducendo l’iscrizione libera al primo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria. Chi vorrà fare medicina dovrà seguire corsi propedeutici nel primo semestre e fare i relativi esami. Per essere ammessi al secondo semestre bisognerà aver superato questi esami con risultati che dovrebbero essere riportati in una graduatoria nazionale