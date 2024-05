Raduno di Operazione Nostalgia: l’8 giugno in campo all’Arechi 36 leggende del calcio

Trentasei nomi che hanno fatto la storia del calcio, tutti in campo a Salerno per una grande festa di sport, amicizia e divertimento. Si terraÌ sabato 8 giugno allo stadio Arechi il Raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di calcio, organizzato con il supporto dell’Official Main Partner Planetwin365.News, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group.

L’evento è stato presentato oggi nella conferenza stampa presso il Comune di Salerno, con i rappresentanti dell’amministrazione, gli organizzatori, i Main Sponsor della manifestazione e alcuni tra i protagonisti come l’ex romanista “Pluto” Aldair, Max Tonetto e gli ex Salernitana Arturo Di Napoli e Luca Fusco.

Nell’amichevole, scenderanno in campo 36 campioni di calcio rimasti nel cuore dei tifosi di tutta Italia, per un totale di oltre 1.500 gol e 8.500 presenze complessive in Serie A: tra i grandi protagonisti della serata spiccano i due capitani, Javier Zanetti (recordman straniero per presenze in campionato con l’Inter, con 613 presenze) e Francesco Totti, che vanta 619 presenze in Serie A, tutte con la sua Roma.

Il Raduno di Salerno ospiterà inoltre due leggende presenti nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Serie A: Antonio Di Natale (sesto con 209 gol realizzati) e ancora Francesco Totti, secondo con 250 reti. Ben tre degli attaccanti protagonisti del raduno hanno inoltre conquistato il titolo di capocannoniere in campionato (Francesco Totti, Totò Di Natale, David Trezeguet) e sei di loro sono stati campioni del mondo con tre nazionali diverse (Totti, Amelia, Barzagli, Aldair, Trezeguet e Candela).

Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 nello stand di Planetwin365.News e degli altri partner del Raduno sono previste diverse attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno i cancelli dello stadio, mentre alle 20 è previsto il fischio di inizio dell’incontro.

La giornata a Salerno sarà il primo appuntamento della stagione di Operazione Nostalgia e Planetwin365.News, che proseguirà anche il 7 luglio con il secondo Raduno, stavolta in programma allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione