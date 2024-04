Salernitana, torna Manolas

Per la trasferta di Frosinone mister Colantuono ritrova Manolas, ma resta in ansia per Pirola. Al tempo stesso il tecnico granata dovrà fare a meno di Gyomber, Boateng, Maggiore e Kastanos e dello squalificato Candreva. Fra i recuperi, dopo un turno di squalifica, anche il centrocampista Coulibaly. La Salernitana non partirà domani per il ritiro prepartita ma si recherà a Frosinone soltanto venerdì mattina, nel giorno stesso della gara. Il gruppo trascorrerà la notte quindi in ritiro a SALERNO per poi fare una leggera sgambatura e raggiungere Frosinone in autobus a ora di pranzo.