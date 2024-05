De Luca, tutto in mano a Fitto come se fosse Churchill

“Ci sono 200 miliardi del Pnrr nelle mani di Fitto, il Fondo sviluppo e coesione nelle mani di Fitto, il fondo complementare nelle mani di Fitto, la Zes unica nelle mani di Fitto, il fondo perequativo nelle mani di Fitto. Come se fosse Churchill, come Camillo Benso conte di Cavour. Invece con lui l’Italia affondera’ nella palude burocratica. Non muoveranno una foglia in termini di investimento in Italia e nel Sud in particolare, solo palle”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo a Napoli all’iniziativa sull’impatto dell’autonomia differenziata sul trasporto pubblico. “E’ chiaro l’imbroglio di cui e’ portatore il ministro Fitto – aggiunge De Luca – che pero’ si presenta bene, come un seminarista. Sembra che noi siamo aggressivi e lui e’ buono. Si e’ fottuto 4 miliardi, ci credo che fa il buono”