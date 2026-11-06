Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump 'fa fuori' Susie Wiles - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 6 novembre. I 5 vincono oltre 33mila euro Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump ‘fa fuori’ Susie Wiles Papa Leone XIV in Uruguay: “Fiero di essere americano e di esercitare il diritto di voto” Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar” SuperEnalotto, numeri estrazione vincente oggi 6 novembre. I 5 vincono oltre 33mila euro Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump ‘fa fuori’ Susie Wiles Papa Leone XIV in Uruguay: “Fiero di essere americano e di esercitare il diritto di voto” Roma, neonato ritrovato vicino all’altare di una chiesa: è in buone condizioni Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di ‘Una donna fantastica’ La Silicon Valley cerca un’altra giravolta. Ma i dem hanno il dente avvelenato Giustizia, esperienza negativa in un processo per più della metà degli italiani: il sondaggio Fisco, al XV Forum di Wolters Kluwer le sfide del sistema tributario Enorme squalo bianco ‘sfiora’ un surfista, paura in California Imprese, Corvi (Unifarco): “L’azienda è delle persone, sì a cultura dell’errore per continuare a innovare” Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: “Gravissimo, disposta rimozione” Matt Damon: “Mia moglie ha avuto un aneurisma, è stata operata al cervello sette giorni prima degli Oscar”
Ultim'ora Nazionale

Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump ‘fa fuori’ Susie Wiles

  • Novembre 6, 2026
  • 0
  • 78
  • 2 Min Read
Stephen Miller nuovo capo staff della Casa Bianca, Trump ‘fa fuori’ Susie Wiles

(Adnkronos) –
Donald Trump cambia la ‘formazione’ della Casa Bianca dopo le disastrose elezioni di midterm 2026 e Stephen Miller diventa il nuovo capo dello staff. “Sono lieto di annunciare che Stephen Miller, attuale vicecapo dello staff dell’Amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri più fidati, assumerà la carica di capo dello staff a partire da lunedì 9 novembre 2026”, ha annunciato con un post su Truth il presidente Usa aggiungendo che Susie Wiles “ha fatto un lavoro eccellente”. “Voglio ringraziarla per il servizio prestato in qualità di capo dello staff – si legge ancora nel messaggio – Ha fatto un ottimo lavoro!”. 

”Stephen Miller è con me fin dall’inizio, è molto bravo dal punto di vista politico, ha fatto un eccellente lavoro, è un eccellente manager”, ha dichiarato Trump incontrando i giornalisti davanti alla Casa Bianca. 

”Anche se il mio ruolo cambierà, il mio impegno nei confronti del presidente e della missione rimarrà immutato”, ha scritto dal canto suo Susie Wiles su ‘X’. ”Oggi è il mio ultimo giorno come Capo di Gabinetto della Casa Bianca. Servire il presidente Trump alla Casa Bianca è stato l’onore di una vita. Sono orgogliosa di aver fatto parte di ciò che abbiamo realizzato insieme, dalla messa in sicurezza dei nostri confini e alla riduzione delle tasse al rafforzamento della nostra economia e al mettere l’America al primo posto. Più di ogni altra cosa, sono grato alle persone straordinarie con cui ho avuto il privilegio di lavorare”, ha scritto Wiles su ‘X’. 

Secondo il New York Times Trump sarebbe furioso con Wiles per la sconfitta dei Repubblicani alle elezioni di Midterm. Il quotidiano la nomina di Miller indica la volontà del tycoon di rafforzare la sua agenda nei due anni che lo separano dalle presidenziali del 2028. Secondo fonti del Nyt, Miller per ottenere l’incarico ha posto una condizione al presidente Trump, ovvero che dovesse porre fine alla guerra con l’Iran. 

”Sono molto grato a Susie per la sua amicizia e il suo servizio al presidente e al nostro Paese. Stephen Miller è un patriota straordinario e farà grandi cose. Congratulazioni a lui per la meritata promozione!”, ha scritto il vicepresidente americano JD Vance su ‘X’. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025