Stasera al Valentinia il trotto si mette a tavola

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia torna in pista mercoledì 26 agosto 2026 con la diciassettesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 19:00, prima corsa alle 19:45, ingresso gratuito come sempre, per una serata di trotto sotto le stelle a due passi dal mare. Il programma conta sette corse e sessantasette cavalli al via, per un montepremi complessivo che supera i 39.100 euro. Si apre alle 19:45 con il Premio Diavola, 3.850 euro sui 2.060 metri con il Trio: è la categoria F, aperta ai cavalli indigeni ed europei di cinque anni e oltre, e sono in otto al nastro. Alle 20:15 tocca al Premio Napoletana, la corsa dei gentlemen: una condizionata da 5.060 euro sul miglio, riservata ai tre anni che non hanno ancora vinto tremila euro in carriera. Sono tredici al via, ed è il campo più numeroso della serata. Segue alle 20:45 il Premio Carminuccio, categoria G per gli indigeni di cinque anni e oltre, 3.080 euro sempre sui 1.600 metri, con dodici concorrenti. Alle 21:15 il Premio Marinara alza la posta a 7.700 euro sul miglio: è la condizionata dei quattro anni con vincite in carriera comprese fra gli ottomila e i ventimila euro, e schiera dieci cavalli. Alle 21:45 il Premio Margherita porta la riunione sull’unica altra distanza oltre il miglio, i 2.040 metri, con 6.600 euro in palio e il Trio: si corre a nastri alla pari ed è riservato ai tre anni con vincite fra i duemila e gli ottomila euro, nove al via. Alle 22:15 la serata regala il suo momento più atteso: il Premio delle Pizze, 8.250 euro sui 1.600 metri con il Trio, la dotazione più alta della riunione. È la categoria C-D, aperta ai cavalli di ogni paese di cinque anni e oltre, e porta al nastro sette concorrenti. Si chiude alle 22:45 con il Premio Capricciosa, 4.620 euro sul miglio e ancora il Trio: la condizionata dei quattro anni con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, otto gli iscritti. Una curiosità lega i premi della riunione: da Diavola a Capricciosa, passando per Napoletana, Marinara e Margherita, la serata sfoglia il menù della pizzeria napoletana, e al Premio delle Pizze, che al tema dà il nome, è affidata la corsa più ricca del programma. Completano il quadro due prove tecniche, che non fanno parte del programma delle corse: la prova di qualifica sui 1.600 metri alle 21:20, con tre puledri di due anni, e la prova di inserimento in categoria F, sempre sul miglio, alle 21:50.Ristoro e intrattenimento All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito. Prossimi appuntamenti Le riunioni di agosto si chiudono lunedì 31 agosto, con inizio alle 19:50 e il TQQ.