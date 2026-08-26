Giustina Galluzzo: «Un risultato importante per la città»

Domani a Castel San Giorgio, si terrà la cerimonia di consegna e avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale, un intervento che restituirà alla città un impianto moderno, funzionale e adeguato alle esigenze della comunità. Un’opera di rigenerazione urbana che valorizza uno spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla socialità e che rappresenta un importante risultato dell’azione amministrativa. “Ho seguito con grande attenzione e determinazione l’iter di questo intervento – dichiara il vice sindaco Giustina Galluzzo – perché la riqualificazione dello stadio è stata una delle azioni a cui ho tenuto maggiormente. Abbiamo lavorato per sbloccare le risorse e trasformarle in un’opera concreta al servizio della città.” “Non è stato un percorso semplice – prosegue Galluzzo – ma abbiamo sollecitato ogni interlocuzione utile, coinvolgendo anche il gruppo regionale del mio partito, per accelerare l’iter e arrivare all’apertura del cantiere.” “Un ringraziamento particolare – aggiunge il vice sindaco – va al consigliere regionale Roberto Celano, che ha raccolto le nostre sollecitazioni e sostenuto concretamente questo percorso, contribuendo ad accelerare una procedura oggi arrivata a un passaggio decisivo.” “L’avvio dei lavori è l’inizio di una nuova stagione per il nostro impianto sportivo. Vogliamo restituire a Castel San Giorgio uno stadio bello, sicuro, moderno e pienamente fruibile, al servizio dello sport e della comunità.” “È una giornata importante per tutta Castel San Giorgio – conclude Giustina Galluzzo – e sono orgogliosa di aver contribuito a mantenere alta l’attenzione su un’opera strategica per il futuro della città. Quando le istituzioni lavorano insieme con serietà e determinazione, gli impegni diventano risultati concreti.”
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