Giustina Galluzzo: «Un risultato importante per la città» - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Giustina Galluzzo: «Un risultato importante per la città»
Campagna donna morta in casa, spunta l’ipotesi di un omicidio
Quando la “tradizione social” diventa un rischio
Il bilancio del primo mese da sindaco di De Luca
Provincia Castel San Giorgio

Giustina Galluzzo: «Un risultato importante per la città»

  • Agosto 26, 2026
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read
Giustina Galluzzo: «Un risultato importante per la città»

Domani a Castel San Giorgio, si terrà la cerimonia di consegna e avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale, un intervento che restituirà alla città un impianto moderno, funzionale e adeguato alle esigenze della comunità. Un’opera di rigenerazione urbana che valorizza uno spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla socialità e che rappresenta un importante risultato dell’azione amministrativa. “Ho seguito con grande attenzione e determinazione l’iter di questo intervento – dichiara il vice sindaco Giustina Galluzzo – perché la riqualificazione dello stadio è stata una delle azioni a cui ho tenuto maggiormente. Abbiamo lavorato per sbloccare le risorse e trasformarle in un’opera concreta al servizio della città.” “Non è stato un percorso semplice – prosegue Galluzzo – ma abbiamo sollecitato ogni interlocuzione utile, coinvolgendo anche il gruppo regionale del mio partito, per accelerare l’iter e arrivare all’apertura del cantiere.” “Un ringraziamento particolare – aggiunge il vice sindaco – va al consigliere regionale Roberto Celano, che ha raccolto le nostre sollecitazioni e sostenuto concretamente questo percorso, contribuendo ad accelerare una procedura oggi arrivata a un passaggio decisivo.” “L’avvio dei lavori è l’inizio di una nuova stagione per il nostro impianto sportivo. Vogliamo restituire a Castel San Giorgio uno stadio bello, sicuro, moderno e pienamente fruibile, al servizio dello sport e della comunità.” “È una giornata importante per tutta Castel San Giorgio – conclude Giustina Galluzzo – e sono orgogliosa di aver contribuito a mantenere alta l’attenzione su un’opera strategica per il futuro della città. Quando le istituzioni lavorano insieme con serietà e determinazione, gli impegni diventano risultati concreti.”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013