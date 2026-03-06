Stadio Arechi, Celano chiama Fico

Ribadisce la volontà di proseguire nel percorso di riqualificazione dello stadio Arechi il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico. Nei giorni scorsi, intervenendo in Commissione Bilancio durante l’esame dell’esercizio finanziario 2026, il governatore è stato sollecitato dal consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano, che ha chiesto chiarimenti sulla vicenda dei finanziamenti destinati al restyling dello Stadio Arechi di Salerno. Si tratta di un tema sul quale lo stesso Celano aveva già presentato, lo scorso 23 gennaio, una specifica interrogazione rimasta finora senza una risposta formale. «Nel corso della seduta il presidente Fico ha fatto chiarezza rispetto alle nostre richieste, spiegando che la precedente amministrazione regionale aveva previsto di finanziare l’intervento attraverso fondi FESR che, secondo le valutazioni dell’Unione Europea, non risultano utilizzabili per opere di grande impiantistica sportiva. Una circostanza che, peraltro, in altre occasioni era già stata evidenziata dalle istituzioni europee, che avevano espresso analoghe perplessità sull’utilizzo di tali risorse per interventi di questa natura», ha spiegato il consigliere Celano. Il consigliere ha inoltre ricordato che, nonostante le criticità legate alla copertura finanziaria, «erano stati comunque annunciati e avviati i lavori di demolizione della Curva Nord e sottoscritti contratti di natura privatistica, con il rischio concreto di esporre la Regione a contenziosi e a richieste risarcitorie potenzialmente rilevanti». Una situazione che, secondo Celano, avrebbe generato non poche preoccupazioni sia dal punto di vista amministrativo sia sotto il profilo della corretta gestione delle risorse pubbliche. «È bene ricordare — ha aggiunto Celano — che, nelle promesse dell’allora Governatore, i lavori di restyling dello Stadio Arechi avrebbero dovuto prendere il via già nel 2023 e concludersi entro il 2025. Ad oggi, invece, la città di Salerno si trova ancora senza un intervento concretamente avviato e con una situazione che necessita di chiarezza e decisioni rapide». Il consigliere ha sottolineato come lo stadio rappresenti un’infrastruttura strategica non solo per la squadra e per i tifosi, ma anche per l’intero territorio, dal punto di vista sportivo, sociale ed economico. Celano ha quindi evidenziato come il tema della riqualificazione dell’Arechi non possa essere ulteriormente rinviato, anche alla luce delle aspettative della comunità sportiva e dei cittadini salernitani che da tempo attendono un progetto concreto di ammodernamento dell’impianto. «Lo stadio — ha osservato — rappresenta un simbolo per la città e per l’intera provincia e merita un intervento serio, programmato e sostenuto da risorse certe». Il consigliere regionale ha poi precisato che «nel suo intervento il presidente Fico ha inoltre evidenziato che il fascicolo relativo allo Stadio Arechi è attualmente seguito direttamente da lui e ha manifestato la volontà di individuare una soluzione per rimediare agli errori del passato, valutando la possibilità di reperire le risorse necessarie attraverso i fondi di coesione». «Si tratta di un segnale importante — ha concluso Celano — che va nella direzione della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Come Forza Italia continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda affinché si possano individuare rapidamente le risorse necessarie e avviare finalmente i lavori, restituendo alla città di Salerno uno stadio moderno, funzionale e adeguato alle esigenze della comunità sportiva, dei tifosi e dell’intero territorio».