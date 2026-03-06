Bandecchi: In campo contro i 20 anni di fallimenti di De Luca

di Erika Noschese

Il terremoto politico firmato Stefano Bandecchi si abbatte su Salerno. Il leader di Dimensione Bandecchi e sindaco di Terni ha scelto la giornata di ieri per ufficializzare la discesa in campo del suo candidato sindaco, segnando l’inizio di una campagna elettorale che promette di non risparmiare colpi al sistema di potere consolidato in città e in regione. L’arrivo del coordinatore nazionale del movimento non è stato solo un atto formale di presentazione, ma un durissimo attacco frontale diretto a Vincenzo De Luca e alla sua eredità politica, definita senza mezzi termini come un fallimento storico per il territorio. L’imprenditore livornese, noto per il suo stile diretto e privo di mediazioni, ha voluto presentare il candidato sindaco in quota Dimensione Bandecchi come l’unico argine possibile a una politica fatta di proclami e scarsi risultati tangibili. Durante l’incontro con la stampa e i cittadini, Bandecchi ha delineato un profilo amministrativo basato esclusivamente sulla concretezza, sottolineando come la città abbia bisogno di una scossa manageriale per uscire dall’impasse in cui verserebbe da anni. Il leader ha ribadito che la scelta del suo rappresentante locale non è casuale, ma figlia di un percorso condiviso fondato sulla capacità di trasformare le idee in infrastrutture e servizi per la cittadinanza. Nel corso della conferenza, Stefano Bandecchi ha rilasciato dichiarazioni integrali che non lasciano spazio a interpretazioni: “Oggi mi trovo a Salerno per lanciare ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco che sosterremo. A mio avviso, lui rappresenta una vera risorsa per questa città, portando un’idea diversa di politica, decisamente più pragmatica, caratterizzata da poche chiacchiere e molti fatti concreti. Questa è stata la sua storia fino a oggi ed è anche la storia di Dimensione. Desidero ricordare a tutti che stiamo vivendo un momento geopolitico molto particolare. In questo contesto serve pragmatismo e occorre che le parole si trasformino realmente in azioni. È inutile continuare a ripetere slogan come ‘prima gli italiani’, ‘prima i campani’ o ‘prima i salernitani’ se poi si genera una confusione globale disumana, senza avere la minima idea di come andranno a finire le cose. Il nostro candidato, a livello locale, è la rappresentazione pragmatica di ciò che si può realmente realizzare”. Il cuore dell’intervento di Bandecchi ha poi riguardato lo stato di salute della Campania e di Salerno, con un focus spietato sui dati socio-economici. Senza mai nominare direttamente il candidato della coalizione avversaria, ma puntando il dito contro la gestione del centrosinistra, il sindaco di Terni ha alzato il tiro: “Sento spesso fare molti discorsi su sindaci eccezionali o su personaggi campani definiti come unici nel loro genere. In effetti, posso confermare che si tratta di figure uniche, poiché la Campania è purtroppo una delle ultime regioni d’Italia. È il territorio dove si vive meno bene a livello nazionale, è la regione più giovane d’Italia ma, paradossalmente, è quella dove si muore prima. Alcuni dei candidati che avete qui come sindaco sono i diretti responsabili di questo insuccesso che coinvolge sia la regione sia la città di Salerno. Detto ciò, non riesco davvero a comprendere come i cittadini salernitani possano non votare per la nostra proposta o non sostenerlo. Seguire discorsi inutili non ha alcun senso”. Il passaggio più critico è stato riservato alla figura del Governatore ed ex sindaco, ritenuto il vero artefice della situazione attuale. Bandecchi ha incalzato la platea con una serie di interrogativi retorici: “Mi riferisco chiaramente a De Luca, un uomo che detiene la responsabilità degli ultimi dieci anni di gestione regionale e che ha avuto la responsabilità di altri dieci anni come sindaco in questo territorio. Chiedo scusa, signori, ma dopo vent’anni di amministrazione, se Salerno si trova in queste condizioni, di chi è la colpa? Dello Spirito Santo? Onestamente non riesco a capirvi. Le mie aziende sono floride, nonostante tutti gli attacchi che ricevo costantemente. Il mio comune, sotto la mia guida, ha scalato tra le trentacinque e le sessantacinque posizioni nelle classifiche nazionali. Questi sono fatti, non opinioni. La Campania, invece, ha perso terreno sotto ogni punto di vista, quindi di cosa stiamo parlando? Il candidato che proponiamo è una persona che, quando si è messa all’opera, ha sempre agito nel modo giusto. Se poi in questa città tutti preferiscono continuare a dormire, allora il problema è di altra natura. Vedete, cari cittadini, la vita è fatta di cose semplici. Tutti quelli che cercano soluzioni eccessivamente complesse solitamente non vanno molto lontano”. La strategia di Dimensione Bandecchi per Salerno si poggia dunque sulla rottura totale con il passato e sulla proposta di un modello che il leader rivendica come vincente nel suo operato in Umbria. Per l’imprenditore, la decadenza infrastrutturale e la perdita di centralità di Salerno sono il risultato di una gestione autoreferenziale che ha smesso di ascoltare le reali necessità del tessuto produttivo e sociale. Il candidato sindaco in quota Bandecchi viene descritto come l’uomo capace di invertire questa rotta, puntando su una gestione snella e priva di sovrastrutture ideologiche. La giornata di ieri ha ufficialmente aperto un fronte che promette di essere centrale nel dibattito politico dei prossimi mesi. La sfida lanciata da Bandecchi non riguarda solo il governo della città, ma si pone come un test di resistenza per l’intero assetto politico regionale. La presenza del leader nazionale a Salerno conferma l’intenzione di voler radicare il progetto di Dimensione Bandecchi nel Mezzogiorno, partendo da quella che considera una delle “roccaforti del declino” da espugnare. Con l’avvio della campagna elettorale del candidato sindaco prescelto, la partita per il futuro di Salerno entra nel vivo, portando con sé un carico di polemiche e una promessa di cambiamento radicale che dovrà ora misurarsi con il giudizio delle urne.