Spazio, Urso: "Settore sempre più trainante trainante del Made in Italy"
  Ottobre 31, 2025
(Adnkronos) – “La space economy è sempre più un settore trainante del Made in Italy, su cui sin dall'inizio abbiamo investito, realizzando anche la prima legge nazionale sullo spazio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano.   “Abbiamo -sottolinea Urso- grandi imprese, attori internazionali, pensiamo anche al recente accordo strategico tra Leonardo, Airbus e Thales che realizza un vero campione europeo, capace di competere a livello globale, di assicurare l'autonomia strategica europea sullo spazio, ma anche centinaia di piccole e medie imprese che lavorano in 15 distretti industriali del nostro territorio, al Nord, in regioni del Centro e nel Sud del nostro Paese. Lo spazio -conclude il ministro- unisce l'Italia e ne assicura il futuro tecnologico”. 
