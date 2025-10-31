Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione - Le Cronache
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione

(Adnkronos) – Si conclude il mese di Frecciarosa con oltre 46 milioni di passeggeri raggiunti a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (gruppo Fs). La quindicesima edizione della campagna di sensibilizzazione promossa da Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna ha registrato oltre 1.500 prestazioni erogate, incluse le 400 eseguite a Scalo San Lorenzo, nella sede di Fs Logistix. L’iniziativa ha coinvolto 46 treni e 115 tra medici e volontari, con la distribuzione di oltre 15.000 copie del Vademecum della Salute e più di 7.500 consultazioni in versione digitale. L’appuntamento ha ricevuto il patrocinio del ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica. Tra le novità dell’edizione 2025, il claim della campagna “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi” che sottolinea la continuità e la solidità di un impegno che ogni anno accompagna milioni di cittadini, il rinnovato logo, caratterizzato da un design moderno, inclusivo, visibile ed efficace, e il nuovo sito frecciarosa.it. Quest’anno Frecciarosa si è inoltre arricchita anche delle collaborazioni con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Federazione Italiana Rugby che hanno sostenuto l’iniziativa nella diffusione dei messaggi di prevenzione e sensibilizzazione. Fondazione IncontraDonna, inoltre, ha destinato a un progetto di ricerca sul tumore del seno, un contributo concreto per ampliarne la portata in ambito scientifico e rafforzarne ulteriormente il valore sociale. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

