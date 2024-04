Spadellatavola. Le ricette della domenica

La padella strumento indispensabile per anni,oggi sostituta da microonde, friggitrice ad aria ed altri strumenti tecnologici. Ben vengano le innovazioni,ma la padella oltre ad essere un ottimo sistema di cottura, si può usare anche come piatto di portata per garantire pietanze calde direttamente a tavola Per te che hai sempre fretta,ma non vuoi rinunciare al gusto e alla praticità ti lascio tre primi piatti facili e gustosi.

Rigatoni con polpette al sugo Un amore incondizionato per la pasta con le polpette al sugo.

Una spolverata di formaggio ed una copiosa mangiata di basilico e la difficoltà sarà solo di dividere il rigatone P.S. Procuratevi un buon pane per la scarpetta INGREDIENTI Mezzo chilo di pasta 350 gr di carne di macinata mista 2 uova 5 cucchiai di formaggio grattugiato Prezzemolo 1 – 2 cucchiai di pan grattato sale Per il sugo: 400 gr di passata di pomodoro ( ricetta su Spadellatavola) 2 spicchi d’aglio 3 cucchiai d’olio extravergine Origano , Pepe PREPARAZIONE Lavorate la carne con le uova,il sale,il prezzemolo tritato,il formaggio e il pane grattugiato. Impastare con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.Aggiustate di sale e di pepe, poi continuate ad impastare sino ad ottenere un composto omogeneo. Con l’impasto ottenuto andate a formare circa 24 polpettine. Non appena tutte le polpette saranno pronte, fate scaldare l’olio in una pentola antiaderente e, quando l’olio sarà ben caldo, adagiate le polpette , lasciandole cuocere da entrambe i lati per un paio di minuti . Versate la polpa di pomodoro Aggiungete anche l’acqua,aggiustate di sale e proseguite la cottura abbassando la fiamma per 15-20 minuti. Una volta pronte , aromatizzate con origano secco .Nel frattempo lessate la pasta al dente e fatela amalgamare con il sugo,aggiungendo basilico e formaggio grattugiato.

Linguine con polpo e cozze

Un piatto di grandissimo effetto perché profumato come pochi e dal gusto potente che non deluderà nessuno tra i vostri commensali. INGREDIENTI 500 gr. spaghetti 700 gr. di polpo 1 Kg di cozze 100 gr di olive nere Uno spicchio di aglio Olio evo 1 barattolo di pomodorini 1 bicchiere di vino bianco prezzemolo Sale, Pepe PREPARAZIONE Lavate e pulite abbondantemente sotto l’acqua corrente le cozze e fatele aprire in un’ampia pentola che possa contenerle con un cucchiaio di olio e l’aglio a pezzetti,coprire fino a completa apertura. .Lavate bene il polpo e tagliatelo a tocchetti. In una padella antiaderente mettete lo spicchio di aglio con 2 cucchiai di olio, fatelo rosolare e poi lo eliminate ed iinserite il polpo nella padella con l’olio e fatelo cucinare per 5 minuti a fiamma alta,poi sfumate con il vino bianco, quando il vino sarà sfumate,aggiungete i pomodorini e cucinate per altri 10 minuti.Dopo di che aggiungete le cozze con il sugo filtrato,aggiustate di sale e di pepe e portate a completa cottura.Lessate la pasta in acqua salata e poi scolatela al dente,unite al sugo di pesce, amalgamate bene gli ingredienti ed impiattate con una spolverata di prezzemolo e pepe.

Spaghetti al limone

Il primo ideale per i week-end ,quando ci concediamo il piatto di pasta,ma lo vogliamo comunque veloce e fresco. Infatti gli spaghetti al limone si preparano giusto in 10 minuti ,il tempo di cottura della pasta,ma vi riempiranno di gusto e sapore grazie alla buccia di limone. PER 4 PERSONE INGREDIENTI .500 gr di spaghetti 1 limone fresco bio 1 spicchio d’aglio 100 gr.di olive nere Sale, pepe in grani macinato 1 ciuffo di prezzemolo Basilico , Olio evo PREPARAZIONE Ponete sul fuoco una padella antiaderente, possibilmente dai bordi alti. Schiacciamo lo spicchio d’aglio, sbucciamolo e poggiamolo sul fondo, con l’aggiunta di un abbondante filo d’olio. Lasciate sfregolare a fuoco dolce fin quando l’aglio rilascerà tutto il suo sapore. Grattugiamo una metà del limone e poniamo da parte, mentre con un coltellino affilato ricaviamo dall’altra parte la scorza a filetti, prelevando solo la parte gialla. Aggiungiamola al soffritto e attendiamo qualche istante. Poniamo direttamente in padella gli spaghetti crudi per poi aggiungere circa 3/4 mestoli di acqua bollente. Questa ricetta prevede quindi la cottura ‘tutto in pentola’, ovvero risottando gli spaghetti affinché rilascino amido creando una gustosissima cremina. Aggiungiamo acqua ogni qualvolta si asciughi, fin quando arriveremo ad una cottura al dente. Aggiungiamo allora il sale, il pepe ed il prezzemolo tritato fresco. Aumentiamo la potenza della fiamma, aggiungiamo un ultimo mestolo di acqua e saltiamo qualche minuto fin quando sul fondo di sarà creato un sugo ristretto. Uniamo la scorza grattugiata, amalgamiamola alla pasta ed impiattiamo, guarnendo con basilico,altra buccia grattugiata di limone.

Raffaella D’Andrea