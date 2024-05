Salerno: trovata pistola in mare nel tratto del Lungomare

Gli Agenti della Polizia di Stato che operano a bordo delle moto d’acqua hanno recuperato nella mattinata di oggi una pistola che giaceva sul fondale a ridosso del Lungomare Trieste, in pieno centro a Salerno. A segnalare la presenza dell’arma alcuni passanti.

I poliziotti hanno in poco tempo raggiunti il punto indicato, nella parte antistante il bar Embarcadero, e dopo essersi immersi parzialmente in mare hanno recuperato la pistola. Saranno necessari ulteriori accertamenti per capire se si tratta di un’arma utilizzata per eventi criminosi avvenuti in città o in provincia.