Il Ministro Sangiuliano incontra don Patriciello

“Per me è stato un momento di grande commozione poter abbracciare padre Maurizio Patriciello che io giudico essere un eroe del nostro tempo. E’ un uomo che dedica quotidianamente la sua vita agli altri, ai più deboli, ai giovani e a chi vive nel degrado. Per quanto mi sarà possibile gli sarò sempre vicino”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che nel pomeriggio di oggi si è recato personalmente a Caivano, nella parrocchia al parco Verde, per esprimere solidarietà a padre Maurizio Patriciello, e ha incontrato anche i numerosi fedeli e i giovani che collaborano con il sacerdote.