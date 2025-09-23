Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): "Green Heroes pensano che sia dimenticata" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia
De Luca, ‘Concorsi Oss sospesi perché a rischio legalità’
“La Russia può disturbare il 40% dei voli in Europa”, l’allerta Ue
Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5 regole’
Ultim'ora Nazionale

Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): “Green Heroes pensano che sia dimenticata”

  • Settembre 23, 2025
  • 0
  • 63
  • 2 Min Read
Sostenibilità, Ferrante (Kyoto Club): “Green Heroes pensano che sia dimenticata”

(Adnkronos) – "I Green Heroes sono aziende che ritengono che la sostenibilità sia un po’ dimenticata e che il green deal in Europa abbia qualche difficoltà. In realtà, non corrisponde a quello che il sistema economico, almeno nelle sue aziende più dinamiche, sta praticando nella realtà". Così Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, in occasione della Colorfuture Parade, la prima parata urbana pensata per trasformare in azione collettiva le grandi sfide di oggi. Un evento nazionale promosso da Felicia con la partecipazione di Wwf Italia, Legambiente, Kyoto Club e Green Heroes. Il vicepresidente del Kyoto Club è intervenuto nel talk d’apertura alla Biblioteca degli Alberi di Milano.  #GreenHeroes è l’iniziativa lanciata da Alessandro Gassmann a gennaio 2019, ideata assieme ad Annalisa Corrado e costruita con il supporto scientifico di Kyoto Club (grazie al lavoro di Roberto Bragalone, Roberto Giovannini, Francesco Ferrante, Giacomo Pellini, Sofia Mannelli). "Nella realtà abbiamo molte aziende impegnate non tanto a rendere compatibile il business con l'ambiente, ma piuttosto a basare il proprio business sulla sostenibilità, sulla responsabilità sociale, sul legame con il territorio in cui agiscono. I Green Heroes sono ormai più di 150 e li abbiamo raccontato in questi anni, ogni settimana, con Alessandro Gassmann al Venerdì di Repubblica. Sono persone che si incontrano, fanno rete e vanno nella direzione indicata anche da Move for More nel suo manifesto", conclude.  —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025