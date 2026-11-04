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Sostenibilità, Capogna (Pin Bike): “Sistema incentivi per usare bici in città”

  • Novembre 4, 2026
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Sostenibilità, Capogna (Pin Bike): “Sistema incentivi per usare bici in città”

(Adnkronos) – “Pin Bike è un progetto nato circa 10 anni fa. Quest’anno siamo molto contenti di essere partner e di supportare l’Urban Award. Quattro amministrazioni comunali hanno vinto negli anni passati per misure collegate alla tecnologia Pin Bike: Pescara, Bari, Firenze e Lecce. Pin Bike è un sistema che, tramite la gamification e la tecnologia, cerca di dare un motivo ulteriore ai cittadini per cambiare mobilità sostenibile. E’ un sistema di gamification e di incentivazione”. A dirlo Nico Capogna, ceo di Pin Bike, in occasione della presentazione della decima edizione del premio Urban Award dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana. 

“I Comuni che attivano il progetto insieme a noi – spiega – rilasciano incentivi a chi utilizza la bicicletta di proprietà nelle tratte casa scuola e casa lavoro. Gli incentivi vengono poi erogati sotto forma di voucher, per poi essere spesi nei negozi della città. In genere gli incentivi cambiano da progetto a progetto. In questi anni abbiamo introdotto il nostro sistema in più di 60 amministrazioni comunali in tutta Europa. Il comune più lontano è Stoccolma e i cittadini ricevono un incentivo fra i 25, i 30, i 40 centesimi a chilometro”.  

“La cosa interessante è la ‘culturalizzazione della mobilità sostenibile’. Abbiamo bisogno di portare le persone fuori dalle auto e fargli provare quel mezzo magari lasciato impolverato in garage; questo perché la bicicletta è molto comoda per l’uso urbano, per le tratte casa scuola e casa lavoro”, conclude.  

 

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