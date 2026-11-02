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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e centrosinistra allunga

  • Novembre 2, 2026
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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e centrosinistra allunga

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cala, il Pd e il M5S crescono. Il centrosinistra sale e aumenta il vantaggio sul centrodestra, in discesa. Sono i dati del sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 2 novembre 2026. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito anche se perde lo 0,3%: la formazione guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 29%. 

Il Pd della segretaria Elly Schlein è stabile al 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna lo 0,2% e arriva al 12,6%. Forza Italia cede lo 0,2% e ora vale il 7,2%. Passo indietro di Alleanza Verdi Sinistra (- 0,1%), che ora vale il 6,1%. Cresce la Lega di Matteo Salvini (+ 0,1%), adesso al 5,5%. Nel centrosinistra, Italia viva di Matteo Renzi è al 2,2% e +Europa all’1,3%. Nel centrodestra, Noi Moderati all’1,1% e Sud chiama Nord all’1%. Fuori dai poli, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci guadagna lo 0,2% e arriva al 5,8%. Azione di Carlo Calenda, invece, è ferma al 3,1%. 

In questo quadro, il centrosinistra guadagna complessivamente lo 0,1% salendo al 45%. Il centrodestra, invece, lascia per strada lo 0,3% e ora si attesta al 43,8%. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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