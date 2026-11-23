di Carmine Rosamilia

È la Fiat Doblò arancione parcheggiata nell’area picnic Le Sorgenti di Controne, lungo la Strada regionale 488 e a breve distanza dal fiume Calore, l’ultima traccia concreta legata a Georgia Ghignola. Della 42enne, che viveva a Ottati, non si hanno notizie dall’inizio di novembre. L’auto era chiusa; quando i carabinieri l’hanno aperta, hanno trovato nell’abitacolo il telefono cellulare, un computer portatile, documenti e altri effetti personali. Al 23 novembre la donna non è ancora stata ritrovata. La vettura era ferma da giorni. Il proprietario dell’area picnic avrebbe segnalato l’auto alle forze dell’ordine; dai controlli sulla targa i carabinieri sono risaliti all’intestatario, l’ex marito di Georgia, residente nel Milanese. L’uomo ha formalizzato la denuncia il 18 novembre. Nei giorni successivi la madre, Adelaide Merisi, ha lanciato un appello pubblico, rilanciato da Penelope Campania, che assiste la famiglia. L’ultimo accesso dell’account WhatsApp risalirebbe all’8 novembre. È una traccia digitale, distinta dall’ultimo avvistamento: da sola non permette di stabilire quando Georgia sia stata vista per l’ultima volta né che cosa sia accaduto dopo. Per questo la famiglia e Penelope Campania invitano a segnalare ogni contatto avuto con lei, in particolare nell’ambito delle lezioni private che impartiva. Georgia, 42enne di origine romena, viveva a Ottati dal 2023 e si manteneva impartendo lezioni private, anche online. Dopo la separazione dal marito, avvenuta nel 2021, avrebbe trascorso periodi in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, Calabria, Sicilia e Lazio, prima di stabilirsi nell’area degli Alburni. Il titolare della struttura in cui alloggiava ha raccontato che in Puglia la donna avrebbe subito un furto, perdendo i propri averi. Secondo il proprietario, Georgia avrebbe pagato il soggiorno per le prime settimane. In seguito, lui le avrebbe proposto di restare nella struttura in cambio di un aiuto con la madre, oggi novantacinquenne. Il titolare ha riassunto così l’intesa: «Non pagare, facciamo un’ospitalità». Georgia impartiva ripetizioni, anche online, e conduceva una vita riservata: in paese erano in pochi a conoscerla. Sul rapporto con l’ex marito emergono due ricostruzioni. Il titolare del B&B ha parlato di difficoltà tra i due; l’avvocata Carmela Landi, che assiste la famiglia, ha riferito che, nonostante la separazione, i rapporti erano rimasti buoni. La legale ha aggiunto che, nei periodi di difficoltà economica, Georgia si sarebbe rivolta alla famiglia e all’ex marito per chiedere aiuto. L’uomo sapeva che la donna viveva a Ottati almeno dal 2023, anche perché a quell’indirizzo le sarebbe stata recapitata una carta di credito. Le due versioni non chiariscono le circostanze della scomparsa e non permettono di trarre conclusioni sul ruolo di altre persone. Un elemento da approfondire viene dal racconto dell’anziana madre del titolare. La donna ha riferito che, nei giorni precedenti, Georgia le aveva chiesto di «non aprire a nessuno»; se qualcuno avesse suonato, avrebbe potuto controllare dalla finestra del bagno. Le aveva anche chiesto di avvertirla battendo con un bastone sul soffitto. La madre, che viveva in una parte separata della struttura, ha detto di non aver mai ricevuto richieste simili. La testimonianza non indica chi o che cosa avesse motivato quelle precauzioni, ma aggiunge un ricordo circostanziato degli ultimi giorni. Il titolare ha detto di aver trovato la stanza pulita e svuotata, il frigorifero spento e le chiavi mancanti. Secondo il suo racconto, fu la madre ad avvertirlo che l’auto non rientrava da tre giorni; lui salì nella camera e si accorse dell’assenza. Il racconto aiuta a collocare nel tempo il momento in cui al B&B ci si accorse dell’assenza, ma non stabilisce il giorno esatto della partenza. L’ordine della stanza potrebbe far pensare a un allontanamento preparato; non chiarisce, però, se la donna volesse trasferirsi, partire per un viaggio o avesse un altro progetto. Nell’auto sono rimasti il telefono e il computer, strumenti che Georgia usava anche per lavorare: un dato che da solo non spiega dove sia andata. La Prefettura ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo la denuncia. Le operazioni sono iniziate il pomeriggio del 19 novembre, su richiesta dei carabinieri, con l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Eboli. Il dispositivo si concentra sull’area di Controne e si è esteso fino a Foce Sele, lungo il corso del Calore e nelle zone più difficili da raggiungere. Sul posto operano carabinieri, Soccorso Alpino e Speleologico, Protezione civile, unità cinofile, soccorritori acquatici, sommozzatori e personale specializzato. Nella fase iniziale sono state impiegate circa venti unità operative. Elicottero Drago e droni hanno osservato dall’alto i tratti meno accessibili, mentre le squadre a terra hanno controllato sponde, insenature e aree coperte dalla vegetazione. Le ricerche sono proseguite anche di notte, compatibilmente con le condizioni operative. Piogge e tratti scoscesi hanno reso più complessi i controlli. Il telefono e il computer restano al centro degli accertamenti. La Procura di Salerno starebbe valutando l’affidamento di una consulenza informatica per esaminare i dispositivi; il cellulare sarebbe protetto da un codice. L’analisi potrebbe aiutare a ricostruire contatti e attività registrate nei giorni precedenti. Al momento non sono stati resi pubblici esiti tecnici o elementi conclusivi. Le verifiche sui dispositivi si affiancano alle ricerche sul territorio. Per l’avvocata Carmela Landi, che assiste la famiglia, «A oggi tutte le ipotesi sono possibili». L’analisi dei dispositivi potrebbe fornire un tassello, ma anche le testimonianze di familiari, conoscenti e studenti possono aiutare a ricomporre contatti, appuntamenti e spostamenti. Ogni elemento va inserito nella ricostruzione senza anticipare conclusioni. Penelope Campania invita chiunque abbia visto Georgia o abbia avuto contatti con lei a rivolgersi alle forze dell’ordine. L’appello si rivolge in particolare agli studenti che seguivano le sue lezioni, ma anche a conoscenti e a chi ricordi un incontro, una telefonata o uno spostamento. Georgia è alta circa un metro e 65, ha capelli castani e occhi verdi; le segnalazioni possono essere comunicate al 112. La priorità resta ricostruire i suoi ultimi contatti e gli spostamenti che portarono l’auto a Controne.