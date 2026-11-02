Cobolli salta il Masters 1000 di Parigi e punta alle Atp Finals: “Non voglio rischiare”

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L’azzurro Flavio Cobolli non giocherà il Masters 1000 Atp di Parigi. Lo ha annunciato lo stesso tennista romano in una storia sul suo profilo Instagram. “Speravo davvero di farcela. Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”, ha scritto Cobolli.

L’azzurro si era ritirato la scorsa settimana dal torneo di Vienna durante l’incontro con Matteo Berrettini, per un risentimento muscolare. Il tennista romano è al quinto posto nella Race che vale l’accesso alle Atp Finals di Torino e farà di tutto per esserci.

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