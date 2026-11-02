Consiglio Regionale riunito 4 novembre per il question time

Il Consiglio Regionale della Campania si riunirà il 4 novembre 2026 dalle ore 11 alle ore 13 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Apertura Stazione Metropolitana di Melito di Napoli”, presentata dalla Consigliera Leonilde Romano (FdI) e diretta all’Assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo; “Finanziamento lavori di realizzazione di nuova condotta adduttrice Grazzanise – Santa Maria La Fossa (allaccio alla nuova condotta Acqua Campania) per alimentazione della nuova rete idrica frazione Brezza del Comune di Grazzanise – D.G.R. 278 del 21/05/2025” ad iniziativa del Consigliere Gennaro Oliviero (“A Testa Alta) e rivolta all’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, destinataria anche delle Interrogazioni dei Consiglieri Angela Parente e Massimo Pelliccia (PPE-Forza Italia) sulla “Ripartizione delle risorse per il ripristino delle opere di difesa costiera a seguito delle mareggiate del 12 e 13 febbraio 2026 – necessità di una preventiva consultazione, valutazione del rischio ed equa inclusione di tutti i Comuni costieri colpiti, con particolare riferimento a Castel Volturno e al Litorale Domitio”, e del Capo dell’Opposizione Gennaro Sangiuliano (“Fratelli d’Italia”) sulla “Interruzione dei lavori di protezione del litorale di San francesco e Spinesante nel Comune di Forio d’Ischia e gravi criticità connesse”. Infine, le Interrogazioni sulle “Criticità nelle procedure di rinnovo della patente presso la Commissione medica Locale di Eboli – verifica dei rinnovi decennali e riduzione dei tempi di attesa”, presentata dal Consigliere Roberto Celano (PPE-FI) e diretta al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, e su “Campania Academy Industria: attuazione della Deliberazione di Giunta n. 727 dell’8 ottobre 2025 e finanziamento delle Academy ammesse e non finanziate” , ad iniziativa del Consigliere Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR) e diretta all’Assessore regionale al Lavoro, Angelica Saggese.