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Sondaggio politico, Fdi sale al 28,1% e Pd al 20,8%: aumenta il divario

  • Ottobre 30, 2026
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Sondaggio politico, Fdi sale al 28,1% e Pd al 20,8%: aumenta il divario

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia guadagna 0,3 punti e sale al 28,1%, il livello più alto tra le ultime quattro rilevazioni (27,8% il 9 ottobre, 27,5% il 16 e 27,8% il 23). Questo quanto emerge dal sondaggio di Termometro politico. Il Pd guadagna due decimi e risale al 20,8%, recuperando solo in parte il calo della scorsa settimana e restando sotto il 21,1% rilevato il 9 e il 16 ottobre: il divario con Fratelli d’Italia sale così a 7,3 punti. Il Movimento 5 stelle cede due decimi e scende al 12,5%, tornando sul livello del 16 ottobre. 

Nei sondaggi politici cambia ancora il quarto posto, che passa di mano per la terza rilevazione consecutiva: Futuro nazionale perde quattro decimi, la variazione più ampia della settimana, e scende al 7,1%, mentre Forza Italia guadagna due decimi e sale al 7,5%, tornando davanti. Alleanza Verdi Sinistra cede un decimo e scende al 6,3%, mentre la Lega guadagna due decimi e sale al 5,6%, il valore più alto tra le ultime quattro rilevazioni, a 1,5 punti da Futuro nazionale. 

Tra i partiti minori dei sondaggi politici Tp, Azione guadagna un decimo e sale al 2,9%, restando però a un decimo dalla soglia di sbarramento del 3%. Italia viva cede un decimo e scende al 2,4%, anch’essa sotto la soglia, mentre +Europa resta ferma all’1,6% e Noi moderati all’1,0%. La quota di altri partiti cala di due decimi e si ferma al 4,2%. 

La fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo il sondaggio di Termometro politico si attesta al 39,8%, sommando ‘molto’ (26,8%) e ‘abbastanza’ (13,0%). Rispetto al 39,4% della scorsa settimana il dato cresce di quattro decimi, ma cambia la composizione: ‘molto’ guadagna un punto, dal 25,8%, mentre ‘abbastanza’ cede sei decimi, dal 13,6%. Sul fronte opposto, ‘poco’ sale di 1,4 punti, dal 7,7% al 9,1%, mentre il 50,6% dichiara nessuna fiducia, in calo di due punti rispetto al 52,6% precedente. Sommando ‘poco’ e ‘per nulla’, il dato di sfiducia si attesta al 59,7%, scendendo appena sotto il 60%. 

politica

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