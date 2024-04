Soddisfazione per il Liceo “De Filippis Galdi” per il successo di Giorgia Trezza

Ha avuto inizio il 22 febbraio 2024 la tredicesima edizione della competizione nazionale ed internazionale, inserita nel Programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, denominata Campionati di Italiano e rivolta agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado. Promossa dal Ministero dell’Istruzione, la manifestazione si svolge di concerto con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI). Lo scopo è quello di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana; promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano. Suddivisa in tre fasi, Gara di Istituto, Gara Regionale e Finale Nazionale, la competizione ha visto trionfare la studentessa Giorgia Trezza, alunna della classe 3 C classico “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, che il 18 aprile affronterà la Finale Nazionale. Giorgia Trezza si è classificata per la categoria senior (classi del triennio delle scuole superiori) alla XVI posizione della graduatoria nazionale, III posizione per la graduatoria regionale e I posizione per la graduatoria provinciale. Grande soddisfazione per la Dirigente scolastica Maria Alfano, per le professoresse Paola De Venezia e Pina Orsini e per il docente referente d’istituto del Campionato, Vito Galdo. La competizione si colloca, nella sua fase finale, nell’ambito di una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua italiana”.