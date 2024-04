S. Severino. Bilancio, l’opposizione diserta il Consiglio per protesta

I gruppi consiliari di opposizione con una decisione assunta all’unanimità dei componenti, hanno comunicato al presidente del Consiglio Comunale di Mercato S. Severino ed alla cittadinanza la scelta di non partecipare al consiglio tenutosi nella giornata di ieri per l’approvazione del bilancio di previsione dell’ente. Provvedimento che poi è stato deliberato all’unanimità dei presenti. “La continua e totale assenza di trasparenza negli atti amministrativi e l’arrogante chiusura ad ogni forma di confronto democratico negli organi istituzionali sostanzialmente paralizzati e ridotti ad appendice burocratica – si legge in una nota dei consiglieri di opposizioni Eliana Landi, Francesca Landi, Carmine Ansalone, Gerardo Figliamondi, Luigi Lupone e Giovanni Romano – ci hanno costretti ad affidare, alla già dichiarata assenza in consiglio, valenza di forte atto politico di dissenso nei confronti di questa maggioranza al dichiarato fine di non voler politicamente legittimare, con la nostra presenza in consiglio, una scellerata azione amministrativa”. “Allo stesso tempo – continua la nota – tale atto politico è teso a stimolare la singola coscienza, spesso distratta dall’individuazione del nemico comune, mettendo ogni singolo consigliere di fronte ad un doveroso, serio, giudizio sulla proposta di bilancio da approvare e pertanto inevitabilmente di fronte alle loro personali responsabilità”. La situazione politica che caratterizza il Comune di Mercato S. Severino, capofila della Valle dell’Irno, sembra essere quella di una calma apparente, dove da un lato, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Somma va avanti spedita nell’attuazione dei punti inseriti nel programma elettorale, e dall’altro si evidenziano diffusi malcontenti da parte di una opposizione che non gradisce affatto la modalità di gestione della cosa pubblica da parte del governo locale. Qualcuno dall’esterno potrebbe pensare che trattasi di un normale “gioco delle parti”, dove ognuno manifesta il proprio operato in riferimento al ruolo che ricopre all’interno dell’amministrazione comunale. Tuttavia, l’inasprimento dei malcontenti, soprattutto quelli dell’opposizione governativa, pongono sotto la lente di ingrandimento diversi aspetti della vita pubblica e amministrativa che meriterebbero un maggiore approfondimento dal punto di vista politico-amministrativo. Argomenti dei quali è facile immaginare il coinvolgimento di coloro che saranno chiamati a rispondere in riferimento agli specifici ambiti di competenza. ma.ri