Lucia Vuolo in visita alla “Nunziatella”: “Orgogliosa di essere con voi”

Con il saluto del Capocorso, è cominciata la visita ufficiale dell’Onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare Forza Italia/Ppe, alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli. Ad accogliere la Deputata europea, il Colonnello Giuseppe Stellato, attuale comandante della Scuola. Tre ore dedicate a raccontare le gesta e gli onori che hanno reso la Scuola militare napoletana vanto e lustro in Italia ed in Europa della formazione militare. Nel corso della visita, accompagnata Graduato Aiutante Marcello Nori, la Vuolo ha potuto scambiare due chiacchiere con i cadetti. “L’Europa non è lontana – ha più volte ribadito l’europarlamentare forzista – sto lavorando su più fronti affinché il Mezzogiorno recuperi la distanza con il resto del Paese esattamente come farebbe una mamma”. Ed esattamente come detto un anno e mezzo fa, quando l’europarlamentare ospitò al Parlamento europeo i cadetti e alto graduati delle “Nunziatella“, nella prima visita storica a Bruxelles, la Vuolo ha ribadito l’importanza della formazione, dello studio, ma anche di riconoscere ai cadetti delle scuole militari i giusti meriti in caso di concorso per forze armate così come l’auspicio di un ritorno alla leva militare. Al termine dell’incontro, il capocorso ha regalato sotto gli sguardi attendi del Colonnello Stellato lo spadino che è simbolo assoluto della Scuola militare Nunziatella.