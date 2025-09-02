Smart fa rinascere la ‘fortwo’, si chiamerà #2 e sarà solo elettrica

(Adnkronos) – Alla luce dei risultati poco esaltanti della 'rinascita' avviata nel 2020 (solo 5.791 le vetture vendute in Europa nei primi sei mesi del 2025, un terzo del livello – già basso – dell'anno precedente) Smart ha deciso di tornare alle origini e riproporre una versione moderna del modello ultra-compatto, la fortwo, che ha scandito la sua storia. Con un comunicato il brand – ora joint venture paritaria fra Mercedes Benz e Geely – annuncia di avere "preso la decisione che tutti aspettavano: torna la due posti" che si chiamerà smart #2. Sarà un modello ovviamente di segmento A e naturalmente 100% elettrico, che dovrebbe debuttare a fine 2026, e avrà l’Europa come mercato principale, "proponendo nuove soluzioni tecnologiche pensate per un segmento creato proprio dalla prima smart fortwo, 27 anni fa". Il modello – che è già nella fase finale di design e sviluppo – ha uno stile curato dal team Mercedes-Benz mentre la produzione sarà in Cina, un elemento destinato a far lievitare il prezzo finale alla luce delle tariffe imposte dall'Europa sulle vetture elettriche in arrivo da Pechino. Per Dirk Adelmann, CEO di smart Europe si tratterà di "un momento decisivo per il marchio su scala globale" con un focus "soprattutto in città simbolo per il brand come Roma o Parigi". "È una decisione che arriva al momento giusto: possiamo contare sui punti di forza complementari dei nostri principali azionisti, Mercedes-Benz e Geely, sul forte supporto dei nuovi investitori e sul successo del recente lancio della smart #5" osserva, anche se i risultati dei primi sei mesi sembrano raffreddare gli entusiasmi; lo stesso Adelmann infatti stimava come una gamma di tre modelli – le smart #1, #3 e #5 – potesse portare al marchio vendite annue per 120 mila unità. Ora – è l'auspicio del marchio – "la nuova smart #2 andrà a completare in modo coerente la gamma, entrando in un segmento particolarmente rilevante per il brand e per la sua clientela. In questo modo, smart copre tutte le principali esigenze della mobilità contemporanea: dalle city car agili e compatte ai SUV di fascia media dal carattere premium". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)