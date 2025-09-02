Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa

Sono stati recuperati i corpi dei due coniugi morti nell’esplosione di una bombola di gas a Meta di Sorrento. Le due vittime, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono Rosa Formato, nata a Lioni, in provincia di Avellino, di 81 anni e Raffaele Cretella, di Scafati . Sul posto, allertato dai vicini subito dopo il boato anche il sindaco di Meta Peppe Tito. “Sono arrivato qui in via Cristofaro Colombo alle 8,10 e ho trovato sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i nostri vigili, subito tutti intervenuti ma la tragedia si è consumata in pochissimi attimi”. Ora si è in attesa del medico legale e del magistrato di turno. Sono stati avvisati i due figli della coppia, uno che abita a Scafati e una che risiede a Londra.