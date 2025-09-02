Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa - Le Cronache Attualità
Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa
Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa

Donna di Scafati muore per esplosione gas in casa

Sono stati recuperati i corpi dei due coniugi morti nell’esplosione di una bombola di gas a Meta di Sorrento. Le due vittime, secondo quanto comunicato dai Carabinieri, sono Rosa Formato, nata a Lioni, in provincia di Avellino, di 81 anni e Raffaele Cretella, di Scafati  . Sul posto, allertato dai vicini subito dopo il boato anche il sindaco di Meta Peppe Tito. “Sono arrivato qui in via Cristofaro Colombo alle 8,10 e ho trovato sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i nostri vigili, subito tutti intervenuti ma la tragedia si è consumata in pochissimi attimi”. Ora si è in attesa del medico legale e del magistrato di turno. Sono stati avvisati i due figli della coppia, uno che abita a Scafati e una che risiede a Londra.

