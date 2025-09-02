De Luca a Rtl 102.5: “Non c’è alcun patto con la Sclein”

Sulle elezioni regionali in Campania “non c’è nessun patto e la versione che è stata data è troppo semplice e strumentale”.

A sottolinearlo – come riporta il sito web askanews.it – il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervistato a ‘Non stop news’, su Rtl 102.5 in merito al suo presunto accordo con la segretaria del Pd Elly Schlein per eleggere il figlio Piero alla guida del partito in Campania in cambio della candidatura dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, alla Regione. “Non c’è nessun patto – ha rimarcato il governatore – intanto perché io non rinuncio alla mia ragione e alle mie valutazioni. In secondo luogo, il patto con chi? Su che? Pensa che qualcuno si sia interrogato sul fatto che, per due anni e mezzo, il partito della Campania è stato sequestrato? Si è fatta un’operazione di civiltà politica, cioè si è deciso di mettere ordine nel partito campano e di eleggere un segretario”, ha concluso.