Smarrimento passaporto - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Smarrimento passaporto
I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA
I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA
Principessa Costanza, tutte le curiosità dell’assalto al Castello

Smarrimento passaporto

  • Agosto 17, 2026
  • 0
  • 43
  • 1 Min Read

Il sottoscritto Jahwar Mohammed Salih Jameel, nato a Dohuk/Iraq il 15/11/1987 e residente a Salerno, comunica lo smarrimento del proprio passaporto numero A5310005 rilasciato dalla General Directorate of Nationality, Passports and Residence. Chiunque lo rinvenisse è pregato di consegnarlo al più vicino comando di Polizia o Carabinieri.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013