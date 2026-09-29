Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono..

“Non hanno mai manifestato questa intenzione e se lo volessero fare non devono certo chiedere il permesso a nessuno. Se uno guida grandi imprese puo’ fare anche altre cose nella vita, ma sono scelte che competono a loro”. Lo dice Maurizio Gasparri rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilita’ che Marina e Pier Silvio possano prendere la guida di Forza Italia. “Lo potrebbero fare – aggiunge il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato a margine dell’evento organizzato a Napoli da Forza Italia Campania nel giorno del 90esimo compleanno di Berlusconi – forti di una tradizione che loro incarnano, pero’ sinora hanno sempre escluso di voler fare questo e si dedicano con successo a imprese importanti”. Quanto alle polemiche per le parole del leader di FI, Antonio Tajani, per la sentenza sul caso Regeni, Gasparri ha sottolineaO. “Chi lo critica non vale un mignolo di Antonio Tajani. Sono personaggi veramente incommentabili, come avrebbe detto Berlusconi. Tajani e’ quello che ha riportato Zaki, che era prigioniero in Egitto – argomenta il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato – e’ quello che sta trattando altri casi in Egitto con capacita’ e pazienza diplomatiche, e’ quello che porta avanti una richiesta di verita’ forte anche in Egitto con le autorita’ egiziane. Ora c’e’ stata una sentenza, che mi pare risolva parzialmente il problema, e Tajani ha affermato che noi dobbiamo continuare a cercare la verita’ e a chiederla alle istituzioni egiziane. Tajani ha sempre perseguito la via dei risultati e della grande dignita’ e fermezza nazionale”.