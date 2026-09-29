Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono.. - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono..
Bus stipati, interviene Celano (Fi)
Chiariello, hackerato profilo social: «Chiesti soldi per restituirmi account»
Salernitana-Bari, mercoledì dalle ore 10 al via la prevendita
Campania Ultimora

Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono..

  • Settembre 29, 2026
  • 0
  • 99
  • 2 Min Read
Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono..

“Non hanno mai manifestato questa intenzione e se lo volessero fare non devono certo chiedere il permesso a nessuno. Se uno guida grandi imprese puo’ fare anche altre cose nella vita, ma sono scelte che competono a loro”. Lo dice Maurizio Gasparri rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilita’ che Marina e Pier Silvio possano prendere la guida di Forza Italia. “Lo potrebbero fare – aggiunge il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato a margine dell’evento organizzato a Napoli da Forza Italia Campania nel giorno del 90esimo compleanno di Berlusconi – forti di una tradizione che loro incarnano, pero’ sinora hanno sempre escluso di voler fare questo e si dedicano con successo a imprese importanti”. Quanto alle polemiche per le parole del leader di FI, Antonio Tajani, per la sentenza sul caso Regeni, Gasparri ha sottolineaO. “Chi lo critica non vale un mignolo di Antonio Tajani. Sono personaggi veramente incommentabili, come avrebbe detto Berlusconi. Tajani e’ quello che ha riportato Zaki, che era prigioniero in Egitto – argomenta il presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato – e’ quello che sta trattando altri casi in Egitto con capacita’ e pazienza diplomatiche, e’ quello che porta avanti una richiesta di verita’ forte anche in Egitto con le autorita’ egiziane. Ora c’e’ stata una sentenza, che mi pare risolva parzialmente il problema, e Tajani ha affermato che noi dobbiamo continuare a cercare la verita’ e a chiederla alle istituzioni egiziane. Tajani ha sempre perseguito la via dei risultati e della grande dignita’ e fermezza nazionale”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Aiutate a trovare Pippo, ricompensa di 200

E’ il cane di un bambino malato. Si è smarrito tra

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013