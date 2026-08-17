I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA

Antinea, dalla danza alla musica per raccontare le emozioni

Antinea ha 27 anni ed è originaria di Napoli. Prima ancora di diventare cantante, è stata la danza a rappresentare il suo principale modo di esprimersi. La musica, però, è sempre stata una presenza costante e, negli ultimi anni, è diventata qualcosa di ancora più profondo: un punto di riferimento capace di accompagnarla e aiutarla ad affrontare alcune delle ferite personali che porta con sé. È proprio da questa esperienza che nasce il desiderio di avvicinarsi ancora di più alla musica e trasformare emozioni e vissuto in un percorso artistico. Antinea crede fortemente nel destino e nella possibilità che ogni esperienza abbia una ragione, e considera il cammino che l’ha condotta fino a oggi una fonte di gratitudine. Il pop è il genere nel quale si riconosce maggiormente, soprattutto per la sua capacità di accogliere sfumature e contaminazioni diverse. Il 31 luglio ha pubblicato il suo primo brano, Playa Abama, una canzone pop arricchita da influenze e riferimenti latin che segna ufficialmente l’inizio della sua esperienza discografica. Il suo sogno è crescere artisticamente per riuscire a condividere con il pubblico tutte le emozioni che prova quando si esibisce, indipendentemente dalle dimensioni del palco. Per Antinea, infatti, non conta soltanto arrivare davanti a una grande platea: anche cantare davanti a una sola persona può avere un significato speciale, se quella persona riesce a riconoscersi nelle sue parole e nelle sue melodie. Il Pitti Pizza & Friends rappresenta proprio questo: un’opportunità per mettersi in gioco, fare una nuova esperienza e, soprattutto, divertirsi attraverso la musica.