I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Smarrimento passaporto
I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA
I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA
Principessa Costanza, tutte le curiosità dell’assalto al Castello
Spettacolo e Cultura Musica

I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA

  • Agosto 17, 2026
  • 0
  • 113
  • 2 Min Read
I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA

Antinea, dalla danza alla musica per raccontare le emozioni

Antinea ha 27 anni ed è originaria di Napoli. Prima ancora di diventare cantante, è stata la danza a rappresentare il suo principale modo di esprimersi. La musica, però, è sempre stata una presenza costante e, negli ultimi anni, è diventata qualcosa di ancora più profondo: un punto di riferimento capace di accompagnarla e aiutarla ad affrontare alcune delle ferite personali che porta con sé. È proprio da questa esperienza che nasce il desiderio di avvicinarsi ancora di più alla musica e trasformare emozioni e vissuto in un percorso artistico. Antinea crede fortemente nel destino e nella possibilità che ogni esperienza abbia una ragione, e considera il cammino che l’ha condotta fino a oggi una fonte di gratitudine. Il pop è il genere nel quale si riconosce maggiormente, soprattutto per la sua capacità di accogliere sfumature e contaminazioni diverse. Il 31 luglio ha pubblicato il suo primo brano, Playa Abama, una canzone pop arricchita da influenze e riferimenti latin che segna ufficialmente l’inizio della sua esperienza discografica. Il suo sogno è crescere artisticamente per riuscire a condividere con il pubblico tutte le emozioni che prova quando si esibisce, indipendentemente dalle dimensioni del palco. Per Antinea, infatti, non conta soltanto arrivare davanti a una grande platea: anche cantare davanti a una sola persona può avere un significato speciale, se quella persona riesce a riconoscersi nelle sue parole e nelle sue melodie. Il Pitti Pizza & Friends rappresenta proprio questo: un’opportunità per mettersi in gioco, fare una nuova esperienza e, soprattutto, divertirsi attraverso la musica.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012