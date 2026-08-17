I GIOVANI FRIEND’S DEL PITTI PIZZA

Modna, trent’anni di musica e un nuovo singolo da presentare a Salerno

Mauro Tummolo, in arte Modna, arriva da Lavello, in provincia di Potenza, e porta con sé oltre trent’anni di musica, palchi e incontri. Ha iniziato da bambino, suonando nella banda del paese, e ha trasformato quella prima esperienza in un percorso artistico che lo ha portato a esibirsi in Italia e anche in Europa, partecipando a festival e programmi televisivi sia Rai sia Mediaset. Laureato in Canto Pop Rock, oggi si muove tra sonorità pop, indie e rock, un universo musicale nel quale ha costruito nel tempo una cifra personale. La sua attività discografica è già importante: ha pubblicato tre album e può contare su oltre 750mila stream su Spotify, a conferma di un pubblico che continua a seguirne il percorso. Al Pitti Pizza & Friends porterà anche il suo nuovo singolo, Resti in città, che presenterà proprio sul palco della manifestazione. Il suo obiettivo, più che inseguire la notorietà, è continuare a fare quello che ama: comunicare attraverso la musica, stare in mezzo alla gente e diventare, attraverso le proprie canzoni, interprete anche dei sogni e delle idee di chi lo ascolta. Un pensiero al Festival di Sanremo, naturalmente, c’è: riuscire un giorno anche solo a sfiorare quel palco sarebbe per lui una grande soddisfazione. Il rapporto con il Pitti Pizza & Friends è già iniziato lo scorso anno, quando ha vissuto la manifestazione dietro le quinte. Un’esperienza che definisce fantastica e che quest’anno si trasforma nell’opportunità di essere protagonista insieme alla sua band, composta da Fabrizio Frangione, Lorena Ticchio e Martino Trotta.