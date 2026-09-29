Chiariello, hackerato profilo social: «Chiesti soldi per restituirmi account» - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Gasparri, figli Berlusconi in politica? Se vogliono..
Bus stipati, interviene Celano (Fi)
Chiariello, hackerato profilo social: «Chiesti soldi per restituirmi account»
Salernitana-Bari, mercoledì dalle ore 10 al via la prevendita
Attualità Campania

Chiariello, hackerato profilo social: «Chiesti soldi per restituirmi account»

  • Settembre 29, 2026
  • 0
  • 84
  • 2 Min Read
Chiariello, hackerato profilo social: «Chiesti soldi per restituirmi account»

Una volta ti fregavano la macchina e ti contattavano per il “cavallo di ritorno”. Ora li fanno anche digitali». È il racconto di Umberto Chiariello, noto giornalista sportivo napoletano di Canale 21, che nei giorni scorsi ha denunciato di essere rimasto vittima dell’hackeraggio dei propri profili social.

Chiariello ha raccontato la vicenda in un video pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube, spiegando di aver già avviato tutte le procedure previste per cercare di recuperare i propri account.

Secondo quanto riferito dal giornalista, dopo aver perso l’accesso al profilo è stato contattato su WhatsApp da uno studente turco, che gli avrebbe chiesto inizialmente 400 euro per restituirgli l’account. La richiesta sarebbe poi scesa prima a 300 e infine a 200 euro.

Una sorta di «cavallo di ritorno digitale», come lo ha definito lo stesso Chiariello, che però ha deciso di non assecondare la richiesta.

«Io non cedo al ricatto e non pago», ha ribadito il giornalista, spiegando di aver presentato i ricorsi necessari e di essere impegnato nel tentativo di recuperare i propri profili.

Chiariello ha quindi scelto di rendere pubblica la disavventura anche per informare le persone che lo seguono e ringraziare quanti gli hanno manifestato solidarietà in questi giorni.

«Ho fatto tutti i ricorsi previsti e sto cercando in ogni modo di recuperare i miei account», ha spiegato, annunciando che continuerà ad aggiornare i suoi follower sull’evoluzione della vicenda.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013