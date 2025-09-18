Sinner presenta la sua Fondazione e incontra... Bocelli - Le Cronache
Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

  • Settembre 18, 2025
Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Andrea Bocelli di nuovo insieme. Oggi, giovedì 18 settembre, il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta con Alcaraz nella finale degli Us Open e sceso al secondo posto della classifica Atp, ha invitato il tenore alla cerimonia di presentazione della sua Fondazione. I due si sono incontrati quindi a Milano dopo aver collaborato nella canzone di Bocelli 'Polvere e Gloria'. Sinner e Bocelli si sono intrattenuti per qualche minuto a parlare tra abbracci e sorrisi, con l'incontro che è stato condiviso dal tenore sul proprio profilo Instagram. "Congratulazioni", ha scritto Bocelli taggando Sinner e la sua Fondazione.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

